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В Алматы привезли 32 тонны лекарств

В аэропорту разгружена партия антиковидных препаратов общим количеством 242 тыс. упаковок.

Фото : Акимат Алматы18 июля 2020, 14:19

Очередной борт с лекарствами приземлился сегодня в аэропорту Алматы, передает zakon.kz.

В акимате Алматы сообщили, что в аэропорт города доставили груз общим весом 32 тонны. Он был заказан фармацевтической компанией "Инкар" в Индии для аптечной сети города.

Отмечается, что в аэропорту разгружена партия антиковидных препаратов общим количеством 242 тыс. упаковок. Груз пройдет таможенную очистку и после оформления необходимых документов поступит на склад компании, откуда будет развезен по аптечным сетям.

Ранее сообщалось, что до конца июля в Алматы поступит порядка 6,5 млн упаковок антиковидных препаратов.


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