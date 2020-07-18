Лесной пожар достиг Уральска: жители боятся за свои дома

Лесные пожары в регионе бушуют уже несколько дней.

Возгорание началось вечером 17 июля. Уж к ночи огонь приблизился к дачам в районе Ремзавод, Вторая дачная, сообщает zakon.kz со ссылкой на МойГород.

Боимся, что огонь доберется до наших домов. Урожай это одно, здесь люди полноценно живут, это их единственное жилье, - рассказала жительница дач Людмила.

Многие жители дачных участков просили помощи у других горожан в социальных сетях.

В тушении пожара помимо специалистов службы пожаротушения принимали участие сами дачники.

Нам помогли жители соседних дач, никто не считался, приходил и помогал всю ночь, - говорит житель Второй дачной по имени Асхат.

Между тем в ДЧС ЗКО сообщили, что сотрудники департамента работали на этих участках всю ночь.

17 июля в 19.00 в Уральске в районе садоводческих обществ "Урожайный" и "Энергетик" произошел пожар, горел лесной массив на площади 8 га и сухая трава на площади 17 га. Пожар локализован в 7.40 силами. В тушении пожара были задействованы более 100 человек, это сотрудники ДЧС, лесхоза, добровольных пожарных формирований, полицейские и более 30 единиц техники. В результате пожара жертв и пострадавших нет. Тушение пожара осложнялось сильным ветром, который способствовал быстрому распространению огня. На данный момент силы и средства остаются на месте пожара и принимают меры для ликвидации пожара, - сообщил главный специалист ДЧС ЗКО Нуралы Мусиев.

Лесные пожары в регионе бушуют уже несколько дней. Только в Акжайыкском районе было 8 очагов возгорания лесных массивов и степной травы. Огонь уничтожилдва дома и несколько хозпостроек в селе Коловертное. Ущерб сейчас подсчитывается.

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