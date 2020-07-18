Казахстанцев призвали не проводить тои и не ходить на похороны

Член Национального совета общественного доверия, религиовед Кайрат Жолдыбайулы призвал казахстанцев не проводить тои во время карантина и не ходить на похороны, передает zakon.kz.

Уважаемые казахстанцы, у которых кто-то умер, пожалуйста скажите своим родственникам, что понимаете их, но не надо приходить на похороны. Говорите, что после того, как окончится борьба с вирусом, вы проведете похоронный обряд, - сказал он.