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Казахстанцев призвали не проводить тои и не ходить на похороны

Уважаемые казахстанцы, у которых кто-то умер, пожалуйста скажите своим родственникам, что понимаете их, но не надо приходить на похороны, сказал он.

Фото : кадр из видео18 июля 2020, 15:16

Член Национального совета общественного доверия, религиовед Кайрат Жолдыбайулы призвал казахстанцев не проводить тои во время карантина и не ходить на похороны, передает zakon.kz.

Каждый день мы слышим плохие вести, от которых болит сердце. К сожалению, и сейчас в аулах, городах проводят кудалыки, тои. Прекратите пожалуйста. Нельзя. Проведение радостных мероприятий превращается в грех, потому что люди, пришедшие на кудалык могут стать жертвой заболевания и попрощаться с этим миром. Поэтому прекратите проводить тои, кудалыки. Сейчас увеличилось число похорон, если вы не близкий родственник (родной по крови - ред.), то не ходите на похороны. В такой ситуации надо сидеть дома, читать коран по умершему.

Уважаемые казахстанцы, у которых кто-то умер, пожалуйста скажите своим родственникам, что понимаете их, но не надо приходить на похороны. Говорите, что после того, как окончится борьба с вирусом, вы проведете похоронный обряд, - сказал он.

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Публикация от Қайрат Жолдыбайұлы (@kairatzholdybaiuly) 18 Июл 2020 в 1:23 PDT


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