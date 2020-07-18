Самолет совершил вынужденную посадку на пшеничное поле в ВКО

Экипаж выполнял патрулирование лесной зоны вдоль границы, по заказу Казавиалесохраны.

Вчера в районе Алтай в ВКО самолет АН-2 с бортовым номером А0089 КГКП "АП ВКО" произвел вынужденную посадку вдоль пшеничного поля, сообщает zakon.kz.

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Самолет следовал в направлении из г. Усть-Каменогорск в сторону г. Алтай. На удалении примерно 40 км от г.Усть-Каменогорск температура двигателя начала выходить за допустимые параметры из-за высокой температуры воздуха, - сообщает директор КГКП "АП ВКО" Виктор Губарев.

Чтобы не допустить чрезвычайной ситуации экипаж подобрал безопасное место и сделал вынужденную посадку. После охлаждения двигателя, убедились, что с этого место взлетать не безопасно. Грунт мягкий, могли провалиться.

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После экипаж принял решение взлетать с автомобильной дороги. По словам директора АП ВКО из проезжающих людей были выставлены посты на автодороге и самолет благополучно произвел взлет. По данному факту начато служебное расследование авиаподразделением Акимата ВКО.

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Отметим, что экипаж выполнял патрулирование лесной зоны вдоль границы, по заказу Казавиалесохраны. Так как, 16.07.2020 года в 11 часов 17 минут от оперативного дежурного МЧС России по Республике Алтай поступило сообщение о том, что сотрудниками пограничной службы РФ был зафиксирован выброс дыма в лесной зоне на территории Казахстана.

После облета было установлено, что очагов возгорания на территории РК не обнаружено. Однако, в 15 часов 52 минуты поступила еще одна информация от оперативного дежурного МЧС России по Республике Алтай о возгорании лесного фонда на территории ВКО. В 16 часов 45 минут совершен повторный вылет самолета АН-2, в ходе которого случился перегрев двигателя. После осмотра места выяснилось, что дым наблюдается со стороны РФ.

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