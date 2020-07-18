Баталов назвал причину резкой вспышки коронавируса в Алматинской области

Баталов поручил всем акимам районов и городов принять меры по недопущению роста заражения населения.

Аким Алматинской области Амандык Баталов рассказал о причинах, по которым в регионе резко выросло число заболевших коронавирусом, передает zakon.kz.

На своей странице в Facebook он признал, что в последнее время некоторые акимы районов и городов не на должном уровне организовали работу по борьбе с коронавирусом.

По непонятным причинам была приостановлена работа оперативного штаба, нарушен алгоритм работы инфекционных и провизорных отделений. В отдельных случаях медперсонал после контакта с больными коронавирусом в так называемой "красной зоне" возвращался в свои семьи, добираясь на общественном транспорте.

Такие факты были выявлены мной во время селекторного совещания акимами районов, городов в Талдыкоргане, Текели и некоторых районов. Это в первую очередь, недоработка акимов на местах, руководства управления здравоохранения и непосредственно главных врачей медучреждений, допустивших такие грубые нарушения санитарных норм. Считаю, что все это и многие другие факторы стали причиной резкого роста заболеваемости, особенно в городах Талдыкорган и Текели, где рост составил 11-12% соответственно, - пишет аким.

Баталов поручил всем акимам районов и городов принять меры по недопущению роста заражения населения, организовать работу по лечению жителей области на должном уровне, обеспечить необходимым количеством койко-мест в стационарах, медикаментами и всем необходимым оборудованием, включая аппараты ИВЛ.

Аким считает, что в короткие сроки нужно дополнительно открыть ещё несколько лабораторий для ПЦР анализов для населения.

Всю эту работу начать немедленно и о результатах докладывать ежедневно в оперативный штаб! Все условия для принятия мер решены, пересмотрен областной бюджет, сокращены все ненужные программы и выделены средства в необходимом объеме для оказания медицинской помощи нуждающимся и поддержки медработников, - написал Баталов.

Он добавил, что в целом только на борьбу с коронавирусом с местного бюджета направлено около 5 миллиардов тенге.

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