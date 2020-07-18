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Жамбылцы собрали 48 миллионов тенге на лекарства для малообеспеченных семей

Это жаропонижающие, противовоспалительные лекарства, антибиотики, одноразовые шприцы. По спискам они разойдутся по области ко всем, кто нуждается в медицинской помощи.

Фото : Пресс-служба акима Жамбылской области18 июля 2020, 16:20

В субботу, 18 июля, в поликлинику №5 города Тараза была доставлена крупная партия медикаментов и медицинских изделий на сумму свыше 27 миллионов тенге, сообщает zakon.kz.

Это жаропонижающие, противовоспалительные лекарства, антибиотики, одноразовые шприцы. Отсюда по спискам они разойдутся по области ко всем, кто нуждается в медицинской помощи.

Для того чтобы эта благотворительная акция состоялась, множество занятых и ответственных людей приложили свои усилия.

Началось с того, аким области Бердибек Сапарбаев пригласил предпринимателей к себе и призвал нас сделать все возможное для наших сограждан. Позднее мне позвонили из управления здравоохранения и спросили, могу ли помочь с приобретением кислородных трубок для инфекционной больницы, - рассказывает генеральный директор ТОО "Альтаис Групп" Алибек Жумабаев. - Одному много сделать не под силу, поэтому я созвонился с крупными предпринимателями, которых хорошо знаю. Они сразу поддержали предложение. Так мы собрали деньги на эти трубки, еще хватило на 11 концентраторов. Потом выделили для закупа лекарств почти 48 миллионов. В общей сложности можно сказать, что почти 70 миллионов тенге передали на борьбу с пандемией руководители 20 крупных жамбылских фирм.

Механизмы благотворительных акций требуют наличие аккумулирующих фондов. В данном случае им стал Фонд имени Динмухаммеда Кунаева.

Когда деньги были собраны и цели определены, в дело включилось АО НК СПК "Тараз".

Мы выступили координаторами, договорившись о поставках с медицинским складом "Зерде" в Шымкенте. Также СПК обеспечило транспортировку товаров, - рассказал председатель правления СПК "Тараз" Олжас Каржауов. - Пока доставлено препаратов на 27 миллионов тенге, на днях привезем медикаменты еще на 20 с лишним миллионов тенге.

Таким образом, слаженность и оперативность жамбылских чиновников, предпринимателей и общественников подарила надежду на выздоровление множества больных.

Отмечая это, первый заместитель акима области Бекболат Орынбеков в беседе с участниками акции подчеркнул, что мы все не одиноки в борьбе со страшным недугом. Совместно мы боремся и победим все трудности, - говорится в сообщении пресс-службы акима Жамбылской области.


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