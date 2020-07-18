Упрздрав Алматы: Работа поликлиник усилена

Диагностические услуги в рамках обязательного социального медстрахования проводятся бесплатно.

В настоящее время первичная медико-санитарная помощь прикрепленному населению оказывается в полном объеме. В Упрздраве Алматы рассказали, что, работа городских поликлиник была усилена 72-мя Мобильными бригадами, где работают 405 сотрудников, сообщает zakon.kz.

Единственной причиной, почему врач может быть изолирован от работы с пациентами – это соображения безопасности, в случае если выясняется, что медработник был контактным. В пресс-службе ведомства заверили, что никто в поликлиниках не отказывает в проведении ПЦР-тестов и КТ. Отказать могут исключительно в случае отсутствия показаний к проведению анализа. КТ диагностика также проводится строго по назначению врача. Для проведения ПЦР исследования и компьютерной томографии имеются строгие показания согласно протоколу диагностики и лечения заболеваний органов дыхания.

В случае если пациент не прикреплен к поликлинике и изъявляет желание пройти диагностику, ему будет рекомендовано в проведении анализов на платной основе. А все диагностические услуги, входящие в список гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в рамках обязательного социального медицинского страхования и проводятся абсолютно бесплатно.

Больным с COVID-19 не надо приходить в поликлинику за направлением на повторный ПЦР-тест. Эту проблему решают мобильные бригады. Они занимаются мониторингом пациентов с КВИ, контактных лиц, производят ежедневный двухкратный обзвон, производится оценка общего состояния по чек-листу (температура, кашель, одышка, слабость и др.), измерение сатурации (при возможности). Также проводится видеоконсультация по необходимости, но не реже 1 раза в 3 дня по показаниям консультации профильных специалистов. Забор материала на ПЦР-тест производится на дому. Забор ПЦР осуществляют медицинские работники поликлиники по показанию.

Позвонив в поликлинику можно получить онлайн-консультацию специалиста. Ваш звонок примут, запишут обращение, и специалист вам перезвонит. В случае если вас уже ведет врач поликлиники, то по направлению в зависимости от тяжести состояния врача вам будет назначена видео-консультация специалиста Мобильной группы или профильного врача из Центра мониторинга пациентов, созданного на базе КазНИИ кариологии и внутренних болезней и КазНМУ им.Асфендиярова. Весь профессорско-преподавательский состав города подключен к данной работе. Задача данного Центра - мониторинг пациентов из группы риска (пожилые люди и лица с хроническими заболеваниями), - говорится в сообщении пресс-службы Управления здравоохранения города Алматы.

Как правило, при появлении первых симптомов, пациент обращается в поликлинику или звонит в единый медицинский call-центр. Поликлиника дистанционно собирает анамнез и берет пациента на ежедневный контроль. Тем самым, вся информация ежесекундно фиксируется и стекается в единую базу. Это позволяет нам вести объективную статистику.

Любой человек территориально может обратиться за лечением и консультацией по телефонам Единого медицинского call-центра. Для вызова мобильной бригады на дом необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства либо позвонить по номеру 3000-103, 3000-505.

Мобильные бригады функционируют при всех медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь прикрепленному населению. Они производят ежедневный двухкратный обзвон, производится оценка общего состояния по чек-листу (температура, кашель, одышка, слабость и др.), измерение сатурации (при возможности). Также проводится видеоконсультация по необходимости, но не реже 1 раза в 3 дня; по показаниям консультации профильных специалистов. Забор материала на ПЦР-тест на дому. Забор ПЦР осуществляет медицинские работники поликлиники по показанию.

Амбулаторно-лекарственное обеспечение пациентов осуществляется на дому. Амбулаторные пациенты получают лекарственные средства и медицинские изделия согласно утвержденного Министерством здравоохранения перечня строго при наличии показаний.

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