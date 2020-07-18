В Алматы ежедневно госпитализируют до 220 человек с пневмонией
Количество летальных случаев от пневмонии, среди общего числа летальных случаев за 6 месяцев 2020 года в сравнении с 2019 годом увеличилось.
В Алматы отмечается рост пациентов с диагнозом ОРВИ и пневмония, сообщает zakon.kz.
Рост отмечается со второй половины мая месяца. В сутки среднее количество госпитализируемых пневмонией колеблется в пределах 100-220 пациентов.
Если сравнить уровень смертности за 6 месяцев текущего года с аналогичным периодом прошлого года, то общий показатель вырос на 5,3%, - говорится в сообщении Управления здравоохранения города Алматы.
В структуре причин летальностей от болезней, заболевания, связанные с органами дыхания занимают 2 место, после болезней системы кровообращения, это 17,2% от общего количества умерших пациентов.
Количество летальных случаев от пневмонии, среди общего числа летальных случаев за 6 месяцев 2020 года в сравнении с 2019 годом увеличилось.
Анализ возрастной структуры умерших от Пневмонии показал, что это в основном люди в возрасте от 60 до 79 лет (50,6% умерших от Пневмоний).
Говоря об общей статистике и проводя анализ летальных случаев, мы также видим, что при любой инфекции, болезни пациенты старше 60 лет всегда в группе риска из-за наличия сопутствующих, хронических заболеваний. Именно поэтому, во время бушующей пандемии людям старше 60 лет необходимо быть особенно осторожными, - отмечают в пресс-службе ведомства.
Основные причины осложнений:
- Сопутствующие заболевания;
- Самолечение (отсутствие настороженности);
- Позднее обращение за помощью.
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