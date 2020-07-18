В Алматы ежедневно госпитализируют до 220 человек с пневмонией

Количество летальных случаев от пневмонии, среди общего числа летальных случаев за 6 месяцев 2020 года в сравнении с 2019 годом увеличилось.

В Алматы отмечается рост пациентов с диагнозом ОРВИ и пневмония, сообщает zakon.kz.

Рост отмечается со второй половины мая месяца. В сутки среднее количество госпитализируемых пневмонией колеблется в пределах 100-220 пациентов.

Если сравнить уровень смертности за 6 месяцев текущего года с аналогичным периодом прошлого года, то общий показатель вырос на 5,3%, - говорится в сообщении Управления здравоохранения города Алматы.

В структуре причин летальностей от болезней, заболевания, связанные с органами дыхания занимают 2 место, после болезней системы кровообращения, это 17,2% от общего количества умерших пациентов.

Количество летальных случаев от пневмонии, среди общего числа летальных случаев за 6 месяцев 2020 года в сравнении с 2019 годом увеличилось.

Анализ возрастной структуры умерших от Пневмонии показал, что это в основном люди в возрасте от 60 до 79 лет (50,6% умерших от Пневмоний).

Говоря об общей статистике и проводя анализ летальных случаев, мы также видим, что при любой инфекции, болезни пациенты старше 60 лет всегда в группе риска из-за наличия сопутствующих, хронических заболеваний. Именно поэтому, во время бушующей пандемии людям старше 60 лет необходимо быть особенно осторожными, - отмечают в пресс-службе ведомства.

Основные причины осложнений:

- Сопутствующие заболевания;

- Самолечение (отсутствие настороженности);

- Позднее обращение за помощью.

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