В Упрздраве Алматы прокомментировали имеющийся дефицит лекарств

Для стабилизации ситуации акиматом принято решение о создании стабилизационного фонда лекарственных препаратов для обеспечения наличия лекарств в частных аптеках города. Для этого выделено 5 млрд тенге.

В Управлении здравоохранения города Алматы признали, что в аптеках города отмечается дефицит антибактериальных и противовирусных препаратов, а также антикоагулянтов. Но заверили, что проблема решается, сообщает zakon.kz.

В пресс-службе ведомства рассказали, что для лечения на амбулаторном уровне ОРВИ и пневмонии на сегодняшний день применяется 7 основных видов препаратов. Для лечения КВИ на стационарном уровне и проведения симптоматической терапии применяется порядка 40 видов препарата. Мы также проанализировали запасы данных лекарственных средств и сформировали заявку до конца года с учетом пессимистического прогноза. В настоящее время проводится работа по оформлению заявок в программе ЭФИС. В письменном виде заявка направлена в ТОО "СК Фармация".

Проблема была нехваток лекарственных средств в стационарах. Имелись сбой поставок со стороны Единого дистрибьютора СК-Фармации по ряду препаратов (антикоагулянтов, гормональные препараты, антибиотики).

Для стабилизации ситуации акиматом принято решение о создании стабилизационного фонда лекарственных препаратов для обеспечения наличия лекарств в частных аптеках города. Для этого выделено 5 млрд тенге. Так же для обеспечения бесперебойности поставок на стационарном уровне – формируется резервный фонд, для этого так же выделено 5 млрд тенге.

Принимаемые меры уже сейчас дают положительный результат. В аптеках города появились препараты, которые ранее были в остром дефиците. Клиники так же обеспечены необходимыми лекарствами, - заверили в Упрздраве Алматы.

За безрецептурную реализацию лекарственных средств, предназначенных для отпуска по рецепту врача существует административная ответственность. Контроль за оптовой и розничной реализацией лекарственных средств в городе Алматы осуществляет Департамент Комитета контроля за безопасностью товаров и услуг МЗ РК по городу Алматы, работа в этом направлении проводится.

Акиматом создана специальная мобильная группа, которая проводит мониторинг за соблюдением правил по продаже лекарственных препаратов по цене не превышающей предельно установленных уполномоченным органом – Министерством здравоохранения РК.

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