Почти 5 тыс. медиков борются с КВИ в Алматы

Сформирован кадровый резерв дополнительных бригад врачей, среднего медперсонала среднего и младшего звена.

В Алматы на передовой борьбы с коронавирусом трудятся 4872 работников, включая врачей, средний медицинский и младший медицинский и прочий персонал, сообщает zakon.kz.

В пресс-службе Управления здравоохранения города Алматы рассказали, что с учетом роста числа пациентов, открытием дополнительных коек, увеличивается и потребность в формировании кадрового потенциала.

Сформирован кадровый резерв дополнительных бригад врачей, среднего медперсонала среднего и младшего звена - 1627. Ранее была объявлена мобилизация медперсонала, эта работа продолжается.

С 1 июля в течении 3-х дней нами было получено и обработано порядка 1600 заявок. Среди полученных заявок врачи, медсестра, санитары и волонтеры. За два дня в Halyk Arena трудоустроено 596 медработника. Трудоустройство в медицинские организации продолжается. Между тем, отмечается дефицит таких специалистов как реаниматолог, пульмонолог, инфекционист, терапевт, эпидемиолог, - отметили в пресс-службе ведомства.

Общая загруженность коек в Алматы составляет порядка 60%.

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