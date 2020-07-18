Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

Почти 5 тыс. медиков борются с КВИ в Алматы

Сформирован кадровый резерв дополнительных бригад врачей, среднего медперсонала среднего и младшего звена.

Фото : Eurasianet18 июля 2020, 18:42

В Алматы на передовой борьбы с коронавирусом трудятся 4872 работников, включая врачей, средний медицинский и младший медицинский и прочий персонал, сообщает zakon.kz.

В пресс-службе Управления здравоохранения города Алматы рассказали, что с учетом роста числа пациентов, открытием дополнительных коек, увеличивается и потребность в формировании кадрового потенциала.

Сформирован кадровый резерв дополнительных бригад врачей, среднего медперсонала среднего и младшего звена - 1627. Ранее была объявлена мобилизация медперсонала, эта работа продолжается.

С 1 июля в течении 3-х дней нами было получено и обработано порядка 1600 заявок. Среди полученных заявок врачи, медсестра, санитары и волонтеры. За два дня в Halyk Arena трудоустроено 596 медработника. Трудоустройство в медицинские организации продолжается. Между тем, отмечается дефицит таких специалистов как реаниматолог, пульмонолог, инфекционист, терапевт, эпидемиолог, - отметили в пресс-службе ведомства.

Общая загруженность коек в Алматы составляет порядка 60%.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты