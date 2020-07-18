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Президент поручил в течение дня разобраться с теми, кто наживается на людских смертях

Глава государства отметил, что мошенники в погоне за деньгами пренебрегают всеми нормами человеческой морали, продолжают обманывать и вводить в заблуждение население.

Фото : pravmir.ru18 июля 2020, 19:33

Касым-Жомарт Токаев во время совещания Межведомственной комиссии по ситуации с распространением коронавирусной инфекции указал, что, стабилизируя ситуацию в городах, нельзя забывать и о сельском населении, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

По его словам, на сегодняшний день для сельских жителей все еще остаются недоступными диагностика и лечение, необходимые лекарства и препараты.

Проблемы нехватки медицинского персонала и отсутствия необходимой инфраструктуры остаются актуальными в сельской местности. Правительство доложило о формировании 2300 универсальных мобильных бригад. Однако в основном они обслуживают городских жителей. Нельзя оставлять села без внимания! Поручаю Правительству совместно с регионами в кратчайшие сроки обеспечить села диагностикой и лечением, а также необходимыми медикаментами и медицинским оборудованием, - подчеркнул Президент.

Глава государства отметил, что мошенники в погоне за деньгами пренебрегают всеми нормами человеческой морали, продолжают обманывать и вводить в заблуждение население. Сложная ситуация сложилась в моргах и ритуальных агентствах.

За последние две недели стоимость перевозки и захоронения умерших людей значительно возросла. Большинство граждан не могут себе этого позволить. Поручаю акимам в течение дня разобраться с теми, кому не терпится нажиться на смерти людей, – сказал Касым-Жомарт Токаев.


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