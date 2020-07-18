Глава "СК-Фармация": Мы заполнили все склады

Он подверг критике прежнюю систему доставки, отметив, что она была сильно закреплена постановлениями.

Председатель правления "СК-Фармация" Ерхат Искалиев в эфире передачи "Народный открытый разговор" заверил, что запросы больниц страны полностью удовлетворены, сообщает zakon.kz.

Он подверг критике прежнюю систему доставки, отметив, что она была так закреплена постановлениями, что не позволяла… (эффективно работать – ред.)

Первым делом мы перестроили логистику. Отмечу, что нам уже удалось выиграть 10 дней. Сегодня почти все крупные города, где находились хабы уже заполнены.

В стране всего четыре хаба – Шымкент, Актобе, Нур-Султан, Алматы.

Мы отвечаем только за госучреждения - за больницы. Есть ошибочное мнение, что мы за все аптеки отвечаем. Это не так. За частные мы не отвечаем. Но с нас ответственность никто не снимает. Когда снизился запас лекарств, люди начали покупать в частных аптеках. Это присутствует, мы признаем. Я думаю, что проблема снята. Сейчас было поручение всем акимам загружать частный рынок, то есть самолеты пошли, загрузка идет на частный рынок. Поскольку это синхронно делается, думаю, должна сняться и эта проблема, - сказал Ерхат Искалиев.

Он добавил, что на странице компании в Facebook появится отдельный раздел "Народный контроль", где будет все, что связано с закупками и отслеживанием лекарственных средств.

Ранее Ерхат Искалиев извинился перед казахстанцами за возможные ошибки прежнего руководства.

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