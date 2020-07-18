Запрещается нахождение без масок повсеместно, в том числе и в общественном транспорте.

В Алматинской области продлили карантин, сообщает zakon.kz.

В постановлении и.о. главного государственного санитарного врача Алматинской области Асхата Чарапиева говорится, что режим и сроки карантина могут быть изменены в соответствии с изменением ситуации по распространению коронавирусной инфекции.

Акимам районов и городов области, Департаменту полиции области, управлению предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области и НПП "Атамекен" области обеспечить приостановление деятельности:

Объектов общественного питания (рестораны, кофейни, кафе, банкетные залы, фудкорты, столовые, доннерные, бары) за исключением организации онлайн-заказов и доставки, а также летних площадок на открытом воздухе не более 30 посадочных мест;

Автовокзалов, осуществляющих автоперевозки пассажиров между районами и городами области, а также за ее пределы;

Крытых продовольственных и непродовольственных рынков;

Торгово-развлекательных центров, торговых домов (центров), торговых сетей, за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них;

Непродовольственных магазинов более 500 кв. метров за исключением организации онлайн-заказов и доставки.

Будет ограничено движение общественного транспорта по времени (с 6:00 до 10:00, с 17:00 до 21:00 часов) равномерным графиком и увеличением количества общественного транспорта на маршрутах внутри населенных пунктов, обеспечить работниками для того, чтобы не допускать пассажиров без масок и после заполнения всех посадочных мест.

Запрещается деятельность кинотеатров, театров, выставок и других объектов с массовым скоплением людей.

Запрещается нахождение без масок повсеместно, в том числе и в общественном транспорте.

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