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13 человек оштрафовали за спекуляцию с лекарствами в Мангистауской области

Общая сумма штрафов свыше 2 млн тенге.

Фото : Версия-Саратов18 июля 2020, 21:52

По сообщению прокуратуры Мангистауской области по области выявлено 63 правонарушения в сфере оборота лекарственных средств, изъято более 500 упаковок медицинских препаратов на сумму 13,3 млн тенге, сообщает zakon.kz.

​В отношении 13 лиц наложены административные штрафы на сумму свыше 2 млн тенге – рассказали в ведомстве.

​Указанная работа проводится в рамках исполнения поручения главы государства по пресечению фактов спекуляции с лекарственными средствами.

Прокуратура Мангистауской области координирует рабочую группу из числа сотрудников полиции, службы экономических расследований, государственных доходов и фармацевтического контроля, работа которой в данное время продолжается, - сообщает пресс-служба прокуратуры области.


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