В Минздрав РК объяснили, как используется "Фавипиравир" в Казахстане

Препарат включен в клинический протокол еще 29 июня 2020 г, и применяется исключительно на стационарном уровне.

В комитете контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК высказались о распространяемой в соцсетях информации о включении препарата "Фавипиравир" в 11-й протокол лечения против COVID-19. Дело в том, что в настоящее время 11-й редакции клинического протокола не существует, сообщает zakon.kz.

Отмечается, что поиск эффективных противовирусных средств, является приоритетной задачей для здравоохранения всех стран ведущих борьбу с пандемией COVID-19. Все используемые для лечения COVID-19 противовирусные препараты являются экспериментальными и применяются в рамках клинических исследований.

Ранее по этим показаниям использовались такие препараты как лопинавир/ритонавир и гидроксихлорохин, однако результаты клинических исследований не подтвердили их эффективность, о чем заявила Всемирная организация здравоохранения. На основании этих научных данных лопинавир/ритонавир и гидроксихлорохин были также исключены и из Казахстанского клинического протокола, решением Объединенной комиссии по качеству МЗ РК от 15 июля 2020 года.

В настоящее время 11-й редакции клинического протокола не существует, и последней является 10-я редакция (10.2), в которую включены противовирусные препараты фавипиравир и ремдесивир.

Касательно вызвавшего столь бурное обсуждение фавипиравира, он включен в клинический протокол еще 29 июня 2020 г, и применяется исключительно на стационарном уровне. По данному препарату проводятся многочисленные клинические исследования при COVID-19 в различных странах мира, в частности в США и ряде европейских стран. В некоторых странах полученные уже результаты исследований послужили основанием для регистрации фавипиравира для лечения COVID-19 (Россия, Турция, Индия). Фавипиравир был создан в Японии и с 2014 года официально применялся как противогриппозное средство, поэтому безопасность этого препарата подтверждена, - говорится в сообщении МВК по нераспространению COVID-19.

Вместе с тем, в настоящее время казахстанский клинический протокол, в соответсвии с лучшими международными данными делает акцент на симптоматической и патогенетической терапии, активное применение которой рекомендовано последней редакцией протокола на амбулаторном уровне, где предусмотрено назначение парацетамола, ибупрофена, а также антикоагулянтов (ривароксобан, апиксабан, дабигатран).

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