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BI GROUP передала два аппарата ИВЛ шымкентским больницам

Отметим, что компания BI GROUP подарила больницам одни из лучших и эффективных аппаратов искусственной вентиляции легких немецкого производства.

Фото : -18 июля 2020, 22:32

В Шымкенте строительная компания BI GROUP решила поддержать отечественных медиков и подарила 2 аппарата искусственной вентиляции легких городскому кардиологическому центру и городской больнице №2, сообщает zakon.kz.

В настоящее время в двух этих больницах находятся около 200 пациентов с пневмонией и ОРВИ, и врачи отмечают, что за последние две недели рост числа заболевших существенно сократилось.

Согласно приказу управления здравоохранения Шымкента 10 июня при городской больнице номер 2 был открыт провизорный стационар на 280 мест. На тот момент в стенах нашей больницы находилось около 270 пациентов. Сейчас лечение от осложненных видов пневмонии и ОРВИ проходят 170 людей. Большое спасибо компании BI GROUP за такой щедрый подарок. Теперь мы сможем лечить еще больше пациентов, - отметил главный врач городской больницы №2 Сарсен Пернебеков.

Отметим, что компания BI GROUP подарила больницам одни из лучших и эффективных аппаратов искусственной вентиляции легких немецкого производства.

Инициатива подарить аппараты ИВЛ принадлежит главе нашей компании Айдыну Рахымбаеву. Мы стараемся помочь всем казахстанцам. В Нур-Султане, Шымкенте и Алматы были построены новые инфекционные больницы для пациентов с коронавирусом. Также стараемся помогать аппаратами ИВЛ и концентраторами кислорода, - сказал представитель компании Тимур Уразбаев.


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