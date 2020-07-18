Минобороны материально поддержит военных медиков, задействованных в борьбе с COVID-19

Решение данного вопроса и изменение нормативно-правовой базы зависит не только от Министерства обороны, а также требует определенного времени.

С первых дней распространения коронавирусной инфекции активное участие в борьбе с пандемией в Казахстане принимает военно-медицинская служба Вооруженных Сил страны. Несмотря на то, что основной задачей военных медиков является сохранение здоровья военнослужащих, сегодня ресурсы военно-медицинской службы направлены на помощь гражданскому здравоохранению, сообщает zakon.kz.

По факту выступления 16 июля т.г. отдельных представителей гражданского персонала военного госпиталя г. Алматы касательно выплаты им ежемесячной надбавки за участие в противоэпидемических мероприятиях Министерство обороны выразило свою позицию. Оборонное ведомство выполняет все обязательства, предусмотренные действующим законодательством, и занимается решением вопроса надбавок медперсоналу, задействованному в борьбе с инфекцией. Данный вопрос находится на строгом контроле министра обороны.

Решение данного вопроса и изменение нормативно-правовой базы зависит не только от Министерства обороны, а также требует определенного времени. Внесение дополнений в приказ министра здравоохранения "О некоторых вопросах финансовой поддержки работников организаций здравоохранения, задействованных в противоэпидемических мероприятиях в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19" от 4 апреля 2020 года прорабатывается с компетентными государственными органами уже давно. Еще в мае т.г. Министерством обороны были направлены соответствующие предложения в Министерство здравоохранения по внесению дополнений и Министерство финансов – расчеты потребности необходимых денежных средств на финансовую поддержку медицинских работников, задействованных в противоэпидемических мероприятиях в рамках борьбы с коронавирусом.

17 июля т.г. года за исх. № 23-12/2233 от 16.07.2020 года получен ответ от Министерства финансов за подписью исполняющего обязанности министра, что отсутствует целесообразность в выплате надбавок медицинским работникам Вооруженных Сил, так как они обеспечены достойным денежным довольствием, получают жилищные выплаты и на них распространяются все льготы, предусмотренные Законом РК "О воинской службе и статусе военнослужащих", - говорится в сообщении Минобороны.

Несмотря на полученный ответ, Министерство обороны продолжит работу по разрешению данного вопроса, так как военные медицинские работники наравне со своими гражданскими коллегами и в таких же сложных и опасных условиях борются за жизни казахстанцев. Отделять их в вопросах финансовой поддержки считаем несправедливым, особенно когда вся страна сплотилась в борьбе с невидимой угрозой.

Мы надеемся, что данный вопрос будет положительно решен на более высоком уровне, и после внесения необходимых поправок медицинским специалистам военных учреждений будут выплачены надбавки, - резюмируют в ведомстве.

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