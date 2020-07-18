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Великобритания больше не будет публиковать статистику по жертвам COVID-19

По мнению британских властей, показатели заболеваемости в стране выглядят хуже, чем у многих других государств. В связи с этим в Лондоне решили, что цифры могут быть преувеличены.

Фото : Одесса News18 июля 2020, 23:39

Публикация данных в ежедневном режиме о числе умерших от коронавируса в Британии приостанавливается, сообщает zakon.kz.

На сайте правительства указано, что это решение было принято после распоряжения кабмина еще раз проанализировать механизм учета данных. По мнению британских властей, показатели заболеваемости в стране выглядят хуже, чем у многих других государств. В связи с этим в Лондоне решили, что цифры могут быть преувеличены.

По утверждению экспертов-статистов, в Англии количество умерших считается по-другому, нежели в остальной части Соединенного Королевства. Именно поэтому, считают специалисты, данные искажаются и не соответствуют действительности. На сегодняшний день статистика учитывает всех погибших с положительным результатом анализа на коронавирус без учета времени между тестированием и моментом смерти.

Смертность от коронавируса в Великобритании стала одной из самых высоких в мире. По информации международного ресурса Worldometers, на 18 июля в Великобритании выявлено в общей сложности 294 066 случаев заражения, 45 233 человека умерли.

Больше смертей зафиксировано только в США и Бразилии, население которых составляет 328 и 209 миллионов человек.


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