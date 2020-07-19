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Ученые ответили, являются ли комары переносчиками COVID-19

Научные исследования США подтвердили заявление ВОЗ о том, что комары не являются переносчиками вируса.

Фото : NovostiVolgograda.ru19 июля 2020, 01:12

Ученые оценили возможность заразиться коронавирусом после укуса комара, сообщает zakon.kz.

В материале Scientific Reports, говорится, что научные исследования США подтвердили заявление ВОЗ о том, что комары не являются переносчиками вируса SARS-CoV-2.

К таким выводам исследователи пришли, проанализировав неспособность вируса размножаться в трех видах комаров. Отмечается, что даже при экстремальных условиях коронавирус не может самовоспроизводиться в этих комарах, и таким образом его нельзя передать человеку даже в том маловероятном случае, когда комар вначале кусает носителя вируса, а затем другого человека.


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