19 июля на большей части РК пройдут кратковременные дожди с грозами

Местами ожидается усиление ветра, на востоке и юге с пыльной бурей.

Атмосферные фронтальные разделы будут определять погоду на большей части РК – пройдут кратковременные дожди с грозами, возможно выпадение града, лишь на юге, северо-востоке и в западной части страны сохраняется погода без осадков, сообщает zakon.kz.

Местами ожидается усиление ветра, на востоке и юге с пыльной бурей, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Костанайской, днем в Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются гроза, шквал, усиление ветра 15-20 м/с, возможен град, днем в Восточно-Казахстанской области местами – пыльная буря.

В Карагандинской области местами ожидаются гроза, шквал, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, возможен град.

В Акмолинской, Западно-Казахстанской, днем в Северо-Казахстанской, Актюбинской, утром и днем в Жамбылской областях местами, днем в Алматинской области в горных районах ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с, в Западно-Казахстанской области местами возможен град.

В Кызылординской области утром и днем местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей. В Туркестанской области днем в горах – гроза.

В Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областях, на юге Карагандинской, Акмолинской, Алматинской, Костанайской областей сохраняется сильная жара, в Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Мангистауской областях сохранится сильная, на юге очень сильная жара.

В Западно-Казахстанской, Кызылординской, Актюбинской, на большей части Западно-Казахстанской, Жамбылской, местами в Туркестанской, Карагандинской областях, на западе Алматинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы: днем 32°, преимущественно ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 30°, частично облачно.

Прогноз погоды на 19 июля.

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