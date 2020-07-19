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Число смертей пациентов с COVID-19 в мире превысило 600 тысяч человек

В мире выявили 14 186 245 случаев заражения коронавирусом.

Фото : эхо кавказа19 июля 2020, 06:47

Количество летальных исходов среди пациентов с подтвержденным COVID-19 во всем мире превысило 600 тысяч, за все время заразились свыше 14,1 миллиона человек, передает zakon.kz.

Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

Согласно данным университета, по состоянию на 05.50 по нрст, с начала эпидемии во всем мире выявили 600 435 летальных исходов и 14 186 245 случаев заражения коронавирусом.

Наибольшее число случаев заражения зафиксировано в США — 3 697 743.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.


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