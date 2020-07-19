Глава Пентагона назвал Россию "мировым нарушителем спокойствия" 

Глава Пентагона призвал к укреплению НАТО для сдерживания Китая и России.

Министр обороны США Марк Эспер считает необходимым укрепление НАТО и направление средств альянса на сдерживание Китая и России, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается в сообщении пресс-службы Пентагона, в ходе телефонного интервью глава американского оборонного ведомства заявил о важности продолжения работы США со странами НАТО над повышением боеготовности альянса.

Это касается всего, начиная с обеспечения того, чтобы наши союзники и партнеры тратили не менее 2% [ВВП] на оборону. <...> Мы добились большого прогресса в этом за последние пару лет, но еще больше предстоит сделать, - сказал Эспер.

По его мнению, увеличение расходов НАТО стоит приветствовать, а эти средства следует направлять на потенциал для сдерживания противников. "Мы должны сдерживать Россию. Мы должны укреплять НАТО и усиливать наших партнеров, чего мы с нетерпением ждем", - добавил американский министр.

В то же время, как отмечает пресс-служба Пентагона, руководитель военного ведомства заявил, что "Россия представляет собой чуть менее сложную задачу, чем Китай, но является мировым нарушителем спокойствия". При этом он повторил известную позицию Вашингтона относительно воссоединения Крыма с РФ, а также конфликтов на востоке Украины и в Сирии.

Китай же, с точки зрения главы Пентагона, является большей проблемой.

Мне и всем, кто понимает Китай, очевидно, что у них есть стремление вытеснить нас - конечно, из региона и желательно с мировой арены, - утверждает Эспер.

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