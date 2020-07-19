Рамзан Кадыров потребовал от Зеленского извинений

Полтора года назад президент Украины в интервью сообщил, что извинялся за видеоролик, в который попали кадры с плачущим главой Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от президента Украины Владимира Зеленского подтвердить принесенные им ранее извинения, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Соответствующее заявление он опубликовал в своем Telegram-канале.

Когда-то я знал Зеленского как человека, который, признав свою вину, имел честь извиниться. Это было достойно мужчины. Но только зачем теперь <...> пытаться изобразить из себя нечто, юлить, вилять, пытаться возвысить себя? Теперь же Вы, получив полномочия президента Украины, каждый раз придумываете новые версии. <...> Вам придется твердо определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения. Если же нет, то Вам придется ответить передо мной, — написал он.

Так Кадыров отреагировал на отрывок из интервью Зеленского Дмитрию Гордону, взятого полтора года назад. В нем украинский лидер рассказал, что в одном из шоу студии "Квартал 95" показали кадры с плачущим Кадыровым.

После этого у Зеленского, по его словам, спросили, не будет ли эта ситуация неоднозначно воспринята мусульманами. В ответ глава Украины заявил, что просит прощения, если этот ролик задел чьи-то религиозные чувства.

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