Лидеры стран ЕС снова не смогли договориться по бюджету и продлили саммит
Лидеры Дании, Норвегии и Нидерландов настаивают на жестком контроле за расходами оказываемой помощи.
Фото : ТАСС19 июля 2020, 08:10
Лидерам стран Евросоюза не удалось согласовать семилетний бюджетный план и план по восстановлению экономики после пандемии коронавируса во второй день саммита в Брюсселе, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.
Речь идет о принятии бюджета на 2021–2027 годы на сумму €1,85 трлн, который включает в себя меры по восстановлению экономики, - пишшет The Associated Press.
Как отмечает AP, лидеры Дании, Норвегии и Нидерландов настаивают на жестком контроле за расходами оказываемой помощи. При этом Италия и Испания, которые наиболее пострадали из-за пандемии, стремятся получить как можно больше поддержки, указывает агентство.
Премьер-министр Италии заявил, что решение финансовых вопросов ЕС больше нельзя откладывать.
Мы должны прийти к решению, потому что откладывать вопрос - не в интересах ни одной стороны ЕС, - сказал Конте журналистам в субботу по завершении второго дня саммита ЕС.
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