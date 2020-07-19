Лидеры стран ЕС снова не смогли договориться по бюджету и продлили саммит

Лидеры Дании, Норвегии и Нидерландов настаивают на жестком контроле за расходами оказываемой помощи.

Лидерам стран Евросоюза не удалось согласовать семилетний бюджетный план и план по восстановлению экономики после пандемии коронавируса во второй день саммита в Брюсселе, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Речь идет о принятии бюджета на 2021–2027 годы на сумму €1,85 трлн, который включает в себя меры по восстановлению экономики, - пишшет The Associated Press.

Как отмечает AP, лидеры Дании, Норвегии и Нидерландов настаивают на жестком контроле за расходами оказываемой помощи. При этом Италия и Испания, которые наиболее пострадали из-за пандемии, стремятся получить как можно больше поддержки, указывает агентство.

Премьер-министр Италии заявил, что решение финансовых вопросов ЕС больше нельзя откладывать.

Мы должны прийти к решению, потому что откладывать вопрос - не в интересах ни одной стороны ЕС, - сказал Конте журналистам в субботу по завершении второго дня саммита ЕС.

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