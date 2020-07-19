Ким Чен Ын обсудил боеготовность армии КНДР на заседании Центрального военного комитета

Обсуждались также вопросы укрепления сил сдерживания.

Заседание Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) прошло под руководством лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК),в ходе встречи был затронут ряд тем, касающихся назначений и увольнений в рядах командного состава армии, а также организационные вопросы.

После этого состоялась закрытая часть заседания, посвященная проверке боеготовности армейских подразделений в связи с напряженной ситуацией на Корейском полуострове и наличием потенциальной военной угрозы. Обсуждались вопросы укрепления сил сдерживания, - отмечает агентство.

Материал на сайте ЦТАК сопровождается фотографией Ким Чен Ына. Последнее заседание Центрального военного комитета ТПК под руководством лидера республики состоялось 24 мая.

В апреле из-за отсутствия Ким Чен Ына на ежегодной сессии Верховного народного собрания (ВНС) и на церемонии по случаю 108-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена в западной прессе появились утверждения о проблемах со здоровьем у руководителя КНДР и якобы перенесенной им операции. Впоследствии Ким Чен Ын принял участие в открытии Сунчхонского завода удобрений 1 мая.

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