Еще 641 человек вылечились от КВИ в Казахстане
Всего в стране выздоровели – 43 029 человек от COVID-19.
Фото : zakon.kz.19 июля 2020, 09:31
В Казахстане 641 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.
в городе Нур-Султан - 48,
в городе Алматы - 24,
в городе Шымкент - 68,
в Актюбинской области - 16,
в Атырауской области - 79,
в Восточно-Казахстанской области - 119,
в Жамбылской области - 20
в Западно-Казахстанской области - 101,
в Карагандинской области - 72,
в Костанайской области - 5,
в Кызылординской области - 36,
в Мангистауской области - 22,
в Павлодарской области -8,
в Туркестанской области - 23.
Всего в стране выздоровели – 43 029 человек от COVID-19.
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