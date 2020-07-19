Еще 641 человек вылечились от КВИ в Казахстане

Всего в стране выздоровели – 43 029 человек от COVID-19.

В Казахстане 641 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

в городе Нур-Султан - 48,

в городе Алматы - 24,

в городе Шымкент - 68,

в Актюбинской области - 16,

в Атырауской области - 79,

в Восточно-Казахстанской области - 119,

в Жамбылской области - 20

в Западно-Казахстанской области - 101,

в Карагандинской области - 72,

в Костанайской области - 5,

в Кызылординской области - 36,

в Мангистауской области - 22,

в Павлодарской области -8,

в Туркестанской области - 23.

Всего в стране выздоровели – 43 029 человек от COVID-19.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!