Продлить карантин в Казахстане до конца года предложил академик НАН РК

По его мнению, лишь с помощью карантина Казахстан может победить пандемию.

Доктор медицинских наук предложил продлить каранатин в Казахстане до конца года, сообщает zakon.kz

Почему следует продлить карантин вплоть до января 2021 года, рассказал доктор медицинских наук, профессор, академик НАН РК, президент Казахстанской Ассоциации репродуктивной медицины Вячеслав Локшин в интервью для inbusiness.kz.

По его словам, у примерно 70% заразившихся КВИ казахстанцев заболевание протекает в легкой форме или вовсе без симптомов.

Однако оставшийся процент, который борется с коронавирусом в его клиническом проявлении, оказался слишком высоким для отечественного здравоохранения, поэтому больницы не справляются с потоком пациентов, - отметил он.

Также Вячеслав Нотанович добавил, что ужесточение карантина - верный шаг, более того, ограничительные меры, по его мнению, следует продлить до конца 2020 года.

Лишь с помощью карантина Казахстан может победить пандемию, поскольку у нашей страны "нет столько медиков и финансовых возможностей, - резюмировал профессор.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!