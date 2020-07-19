Продлить карантин в Казахстане до конца года предложил академик НАН РК
По его мнению, лишь с помощью карантина Казахстан может победить пандемию.
Фото : zakon.kz.19 июля 2020, 09:41
Доктор медицинских наук предложил продлить каранатин в Казахстане до конца года, сообщает zakon.kz
Почему следует продлить карантин вплоть до января 2021 года, рассказал доктор медицинских наук, профессор, академик НАН РК, президент Казахстанской Ассоциации репродуктивной медицины Вячеслав Локшин в интервью для inbusiness.kz.
По его словам, у примерно 70% заразившихся КВИ казахстанцев заболевание протекает в легкой форме или вовсе без симптомов.
Однако оставшийся процент, который борется с коронавирусом в его клиническом проявлении, оказался слишком высоким для отечественного здравоохранения, поэтому больницы не справляются с потоком пациентов, - отметил он.
Также Вячеслав Нотанович добавил, что ужесточение карантина - верный шаг, более того, ограничительные меры, по его мнению, следует продлить до конца 2020 года.
Лишь с помощью карантина Казахстан может победить пандемию, поскольку у нашей страны "нет столько медиков и финансовых возможностей, - резюмировал профессор.
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