Рэпер Канье Уэст объявил о первом мероприятии своей президентской кампании

Уэст заявлял, что намерен участвовать в гонке за президентское кресло как независимый кандидат.

Рэпер Канье Уэст проведет первое мероприятие своей предвыборной кампании на пост президента США 19 июля в Южной Каролине, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

На мероприятие будут допущены только зарегистрированные участники. Они все будут обязаны прийти в масках и соблюдать социальную дистанцию, - пишет Politico.

В своем Twitter в субботу артист выложил ссылку с просьбой поставить подпись для того, чтобы его имя включили в бюллетени на президентских выборах.

Уэст заявлял, что намерен участвовать в гонке за президентское кресло как независимый кандидат, потому что от республиканцев уже выдвигается нынешний глава страны Дональд Трамп.

По традиции реальные шансы на избрание президентом США имеют лишь кандидаты двух ведущих партий - Республиканской и Демократической - в этом году они уже определены, ими стали Дональд Трамп и Джо Байден. При этом есть немногочисленные случаи, когда кандидаты третьей партии или беспартийные набирали значительное число голосов. На данный момент последний человек, у кого это получилось, - бизнесмен Росс Перо, который баллотировался в 1992 году и набрал 19% голосов. Однако Перо не выиграл ни одного штата и поэтому не получил ни одного голоса выборщиков, которые избирают президента в двухступенчатой системе голосования.

Ранее сообщалось, что Уэст зарегистрировался как кандидат для участия в выборах президента США. Он официально подал Форму №1. Из заявки следует, что рэпер будет баллотироваться от комитета "Канье 2020" в штате Оклахома.

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