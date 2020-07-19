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В китайском Урумчи объявили режим военного времени из-за коронавируса

Врачи намерены провести тестирование на бесплатной основе для всех жителей города.

Фото : эхо кавказа19 июля 2020, 10:46

В китайском городе Урумчи - административном центре Синьцзян-Уйгурского автономного района - ввели режим военного времени из-за новой вспышки коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на lenta.ru.

План экстренного реагирования был запущен после того, как 17 июля в населенном пункте выявили 16 случаев заражения. В Урумчи временно запретили людям массово собираться в одном месте, - пишет Reuters.

Местных жителей призвали не совершать необязательные поездки за пределы населенного пункта, а также обязали брать анализы у всех, кому все-таки требуется уехать. Врачи намерены провести тестирование на бесплатной основе для всех жителей города.

Все последние случаи инфицирования, в том числе бессимптомные, были выявлены в районе Тяньшань. Их связывают с проведением нескольких массовых мероприятий.


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