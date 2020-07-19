Ночной клуб работал во время карантина в Караганде

В запрещенное время в нем находилось около 200 человек.

В Карагандинской области полицейские выявили несколько фактов нарушений карантинных мер, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Все новостные каналы и сайты пишут о количестве заболевших и высокой смертности от КВИ в регионе, однако при проверке выявляются факты грубейших нарушений Постановления главного санитарного врача области. Некоторые из руководителей частных компаний настолько уверены в своих “возможностях”, что не соблюдают никаких требуемых санитарных норм для обеспечения мер профилактики по КВИ.

Так, созданной группой из числа сотрудников полиции, прокуратуры, акимата и СЭС выявлен ночной клуб, который работал в запрещенное время и в нем находилось около 200 человек. Ясно, что в данном заведении не соблюдены никакие прописанные нормы, все молодые люди находились без медицинских масок при входе не измерялась температура тела и необходимое расстояние между ними было меньше метра.

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