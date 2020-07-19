Алматинские врачи предотвратили пожар в реанимации родильного дома

Пожарных поразило, что медперсонал невозмутимо продолжал выполнять свои функциональные обязанности.

18 июля в 21 час 47 минут на пульт "101" ДЧС Алматы поступило тревожное сообщение о пожаре в отделении детской реанимации родильного дома № 1, сообщает zakon.kz.

Силы и средства Департамента по ЧС автоматически были направлены по повышенному номеру вызова.

Выяснилась, что в реанимации сработала пожарная сигнализация. Не теряя времени, дежурившая в эту ночь смена сработала четко и без паники, в соответствии с алгоритмом действий при ЧС.

Так, немедленно 8 новорожденных детей отделения реанимации были эвакуированы согласно инструкции в безопасную зону врачом-акушером-гинекологом Садыковой Перизат, детской медсестрой Жиделиевой Арайлым и другими медработниками.

Один из врачей - Грушевский Виталий умело использовал порошковый огнетушитель, предотвратив возгорание электропроводки от замкнувшей электрической розетки. Навыки персонала, отработанные до механизма позволили ликвидировать загорание до прибытия пожарных!

ДЧС г.Алматы благодарит руководство и медперсонал за бдительность и высокий профессионализм врачей, способных прийти на помощь не только в оказании медицинской помощи! Все участники ликвидации возгорания будут представлены к наградам.

Пожарных поразило, что медперсонал невозмутимо продолжал выполнять свои функциональные обязанности.

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