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Протестующие в США подожгли здание полицейского профсоюза

Возгорание удалось потушить.

Фото : usnews19 июля 2020, 14:02

Участники протестов против расовой несправедливости и полицейского насилия в американском городе Портленд ворвались в здание ассоциации полиции и устроили пожар, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте городской полиции.

Полицейские сообщили, что протестующие собрались в центре города, возводили баррикады и поджигали мусорные баки. Несколько людей ворвались в здание профсоюза и подожгли его, возгорание удалось потушить. Полицейские начали проводить задержания и разгонять протестующих.

Ранее участники протестов в Портленде осквернили, а затем повалили памятник первому президенту и одному из основателей США Джорджу Вашингтону. После того как вандалам удалось повалить памятник, они разбежались.

Акциями протеста, сопровождающимися беспорядками, оказались охвачены десятки городов США. Причиной протестов стала смерть в Миннеаполисе чернокожего охранника Джорджа Флойда, который скончался после грубого ареста. Выступления против полицейского произвола проходят в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Денвере, Нью-Йорке, Индианаполисе, Бостоне, Детройте и многих других городах.


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