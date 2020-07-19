В Алматы создан резервный фонд медикаментов для ковидных стационаров

При поддержке акимата города поставка необходимых лекарственных препаратов наладилась.

Резервный фонд для бесперебойного обеспечения алматинских стационаров, где лечатся пациенты с КВИ, создан по поручению акима Алматы Бакытжана Сагинтаева, сообщает zakon.kz.

Для его функционирования предусмотрено 5 млрд тенге.

Из запасов резервного фонда в инфекционные и провизорные стационары с 13 июля поставлено больше 70 тысяч упаковок необходимых препаратов, таких как дексаметазон, цефтриаксон, азитромицин, эноксапарин, офлофлоксацин, меропенем, клексан и парацетамол.

На сегодня больница располагает месячным запасом необходимых лекарственных средств, которые нужны для лечения пациентов с КВИ и также для лечения сопутствующих заболеваний. На сегодня больница не имеет дефицита препаратов, — сообщила врач-эксперт клинической инфекционной больницы им. И. Жекеновой Тамара Утаганова.

Лекарства из фонда получили и в Центре фтизиопульмонологии. С начала пандемии этот стационар работал как карантинное и провизорное отделение. Но сегодня здесь лечат только больных коронавирусом.

Чтобы в лечении не страдали пациенты, мы всегда – и днем, и ночью – формируем заявки, какие лекарства нам нужны. Помимо основных лекарств к нам поступают лекарственные вещества, другие медизделия за счет гумпомощи. Они не задерживаются на складах, потому что потребность в них всегда есть. Пациенты, которые поступают к нам, получают лекарственные препараты и в целом медпомощь в полном объеме. Поэтому пациенты быстрее выздоравливают и возвращаются домой, — подчеркнул заведующий стационаром центра фтизиопульмонологии Алматы Абзал Дуйсенбекулы.

В эти дни медперсонал аптечного склада седьмой городской клинической больницы работает без выходных. Спрос на медикаменты растет с каждым днем, а разгрузка новых поставок требует оперативности.

При поддержке акимата города поставка необходимых лекарственных препаратов наладилась. Буквально вчера мы получили большую партию препаратов, — рассказывает и. о. заместителя главврача по лечебной работе клинической больницы №7 г. Алматы Кунсулу Жумабаева.

Больница оказывает многопрофильную и инфекционно-провизорную помощь. Здесь на стационарном лечении находятся более 300 пациентов. Запросы на необходимые лекарства поступают ежедневно.

В городскую больницу №7 вчера поступили антикоагулянты, гормональные, противовирусные и антибиотики. Сейчас эти препараты распаковывают и распределяют по отделам. Запас лекарственных препаратов и средств защиты для медперсонала предусмотрен на 2 месяца.

В целом в городские стационары с 1 июля совместно с ТОО "СК-Фармация" оперативно организована поставка более миллиона упаковок лекарственных препаратов. Из них 437 тысяч антибиотиков, болеее 77 тысяч антикогулянтов, 160 тысяч гормональных и 77 тысяч жаропонижающих препаратов. В настоящее время с единым оператором подписываются дополнительные соглашения для формирования запасов до конца августа этого года.

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