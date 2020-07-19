В Кызылорде драка несовершеннолетних переросла в сопротивление полиции

Законные представители подростков проигнорировали требования полиции и учинили скандал.

В субботу утром в Кызылорде после драки двух несовершеннолетних их законные представители пытались "отбить" подростков у полиции, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

На видео, размещенном в соцсетях, двое сотрудников полиции сажают в служебную машину парня, который пытается вырваться и кричит, что ему выкручивают руки. Тем временем кто-то за кадром спрашивает, какое имеют право полицейские задерживать несовершеннолетнего.

Мгновением позже на стражей порядка с кулаками буквально налетает другой парень, которого тут же укладывают на землю и задерживают. Взрослые пытаются его отбить.



В это же время другие горожане пытаются освободить первого парня. Женщина открывает заднюю дверь машины, полицейские оттаскивают ее, на стражей порядка налетает мужчина. Завязывается потасовка. Мужчину также укладывают на землю и задерживают.



Налетевшего на полицейских с кулаками юношу, как и первого парня, сажают в служебное авто.





В департаменте полиции сообщили, что 18 июля примерно в 09.20 утра в управление полиции города Кызылорда поступило сообщение о драке в многоквартирном доме на Левом берегу.

В ходе проверки выяснилось, что подрались двое несовершеннолетних. При попытке выяснения обстоятельств законные представители несовершеннолетних проигнорировали требования полиции и учинили скандал.

В отношении законных представителей несовершеннолетних было возбуждено административное дело по ст.667 КоАП РК (Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного органа) и административное дело по ст.434 КоАП РК (Мелкое хулиганство)

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