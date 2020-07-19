В Кызылорде драка несовершеннолетних переросла в сопротивление полиции
Законные представители подростков проигнорировали требования полиции и учинили скандал.
В субботу утром в Кызылорде после драки двух несовершеннолетних их законные представители пытались "отбить" подростков у полиции, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.
На видео, размещенном в соцсетях, двое сотрудников полиции сажают в служебную машину парня, который пытается вырваться и кричит, что ему выкручивают руки. Тем временем кто-то за кадром спрашивает, какое имеют право полицейские задерживать несовершеннолетнего.
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В субботу утром на левобережье Кызылорды после драки двух несовершеннолетних их законные представители пытались "отбить" подростков у полиции, сообщает NUR.KZ. ????⠀ На видео, размещенном в соцсетях, двое сотрудников полиции сажают в служебную машину парня, который пытается вырваться и кричит, что ему выкручивают руки. Тем временем кто-то за кадром спрашивает, какое имеют право полицейские задерживать несовершеннолетнего. Мгновением позже на стражей порядка с кулаками буквально налетает другой парень, которого тут же укладывают на землю и задерживают. Взрослые пытаются его отбить. ????⠀ В это же время другие горожане пытаются освободить первого парня. Женщина открывает заднюю дверь машины, полицейские оттаскивают ее, на стражей порядка налетает мужчина. Завязывается потасовка. Мужчину также укладывают на землю и задерживают. ????⠀ Налетевшего на полицейских с кулаками юношу, как и первого парня, сажают в служебное авто. ????⠀ В департаменте полиции сообщили, что 18 июля примерно в 09.20 утра в управление полиции города Кызылорда поступило сообщение о драке в многоквартирном доме на Левом берегу. В ходе проверки выяснилось, что подрались двое несовершеннолетних. При попытке выяснения обстоятельств законные представители несовершеннолетних проигнорировали требования полиции и учинили скандал. В отношении законных представителей несовершеннолетних было возбуждено административное дело по ст.667 КоАП РК (Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного органа) и административное дело по ст.434 КоАП РК (Мелкое хулиганство) ????Источник nur.kz ______________ Наши партнеры⬇️ @new_york_street_pizza "Доставка фаст-фуда по г.Кызылорда" _______________ @agenyz.kyzylorda
Мгновением позже на стражей порядка с кулаками буквально налетает другой парень, которого тут же укладывают на землю и задерживают. Взрослые пытаются его отбить.
В это же время другие горожане пытаются освободить первого парня. Женщина открывает заднюю дверь машины, полицейские оттаскивают ее, на стражей порядка налетает мужчина. Завязывается потасовка. Мужчину также укладывают на землю и задерживают.
Налетевшего на полицейских с кулаками юношу, как и первого парня, сажают в служебное авто.
В департаменте полиции сообщили, что 18 июля примерно в 09.20 утра в управление полиции города Кызылорда поступило сообщение о драке в многоквартирном доме на Левом берегу.
В ходе проверки выяснилось, что подрались двое несовершеннолетних. При попытке выяснения обстоятельств законные представители несовершеннолетних проигнорировали требования полиции и учинили скандал.
В отношении законных представителей несовершеннолетних было возбуждено административное дело по ст.667 КоАП РК (Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного органа) и административное дело по ст.434 КоАП РК (Мелкое хулиганство)
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