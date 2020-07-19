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В шести регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

Фото : Aartyk.ru19 июля 2020, 16:42

И жару, и грозу прогнозируют в Казахстане синоптики. В Карагандинской, Жамбылской, Северо-Казахстанской, Кызылординской, Туркестанской и Костанайской областях объявлено штормовое предупреждение, передает zakon.kz.

РГП "Казгидромет" сообщает, что 20-21 июля в Карагандинской, Жамбылской и Северо-Казахстанской областях местами ожидается гроза, шквал, град.

20 июля в Туркестанской области местами ожидаются гроза, пыльная буря. Ветер северо-западный днем местами 15-20 м/с. Днем на большей части области сохраняются сильная жара 41 градуса, местами чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-западный, северный местами 15-20 м/с. Днем сохраняются сильная жара 40-42 градуса, чрезвычайная пожароопасность.

20 июля в Костанайской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер северо-восточный, восточный при грозе порывы 15-20 м/с. Ожидается сильная жара 35-38 градусов.


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