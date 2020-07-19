Автобус с туристами перевернулся в Канаде – три человека погибли

Внутри находились 27 пассажиров.

18 июля, около Колумбийского ледникового поля в национальном парке Джаспер в канадской провинции Альберта перевернулся туристический автобус, сообщает zakon.kz.

Телеканал CBC передает, что внутри находились 27 пассажиров. Трое из них погибли. Пострадавшие, в том числе в тяжелом и критическом состоянии, на вертолетах и машинах скорой помощи были доставлены в больницы провинции. На место происшествия прибыли медики, полицейские и пожарные.

Ведется расследование причин аварии.

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