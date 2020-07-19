В Актау люди вышли на площадь, высказать недовольство отсутствием лекарств
В управлении внутренней политики области уверяют, что дефицита нет.
Фото : Кадр из видео19 июля 2020, 17:51
Жители Актау недовольные отсутствием лекарств в аптеках вышли на площадь, сообщает zakon.kz.
Lada.kz передает, что на площади "Ынтымак" собрались около 20 человек. Они утверждают, что в городе дефицит с медикаментами и просят представителей власти решить данный вопрос.
"В аптеках ничего нет. Физраствор отсутствует, он на вес золота", - говорит местный житель Алишер.
Ситуацию прокомментировал начальник управления внутренней политики Мангистауской области Ержан Кумискалиев.
В настоящее время дефицита с лекарственными препаратами нет. В аптеках также отсутствует ажиотаж, который был ранее. Мы с собравшимися зашли в первую аптеку и оказалось, что два из трех заявленных наименований там имеются. Поэтому не стоит создавать панику, - объяснил Ержан Кумискалиев.
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