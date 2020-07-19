12 человек ранены при стрельбе в американском Иллинойсе
Пострадавшие госпитализированы. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.
Фото : Scribd19 июля 2020, 20:46
По меньшей мере 12 человек пострадали рано утром в воскресенье после того, как неизвестный открыл огонь по собравшимся на набережной в городе Пеория (штат Иллинойс), сообщает zakon.kz.
ТАСС передает, что стрельба произошла на городской набережной, где находились порядка 200 человек.
Пострадавшие госпитализированы. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.
В настоящее время проводится расследование деталей происшествия. Информация о подозреваемом и другие подробности стрельбы пока не приводятся.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5032572-892a37fbff3925f67145773d2763a433
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...