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12 человек ранены при стрельбе в американском Иллинойсе

Пострадавшие госпитализированы. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Фото : Scribd19 июля 2020, 20:46

По меньшей мере 12 человек пострадали рано утром в воскресенье после того, как неизвестный открыл огонь по собравшимся на набережной в городе Пеория (штат Иллинойс), сообщает zakon.kz.

ТАСС передает, что стрельба произошла на городской набережной, где находились порядка 200 человек.

Пострадавшие госпитализированы. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

В настоящее время проводится расследование деталей происшествия. Информация о подозреваемом и другие подробности стрельбы пока не приводятся.


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