Он говорит, что как простой гражданин своей страны и как представитель культуры Узбекистана решил оказать моральную поддержку в это непростое время.

Известный певец из Узбекистана Джон Руми обратился к казахстанцам и спел песню на казахском языке, сообщает zakon.kz.

В своем Instagram он отметил, что сейчас очень сложное время для всех нас.

Как всем известно 2018 год был объявлен годом Узбекистана в Казахстане. 2019 - год был объявлен годом Казахстана в Узбекистане. К сожалению, 2020 год начался с достаточно сложных испытании для планеты. Я как простой гражданин своей страны и как представитель культуры Узбекистана решил Вас морально поддержать. Спеть очень красивую песню на Казахском языке, - сказал Джон в видеообращении.

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