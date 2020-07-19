Ракурс решает все: оптические иллюзии в фотографии

Фотографы, которые задействуют оптические иллюзии в своих работах, вызывают искреннее удивление, восторг и вопрос "как?".

Фото : cameralabs.org

Работы этих фотографов подталкивают зрителя к нестереотипному мышлению, предлагают взглянуть на вещи шире и осознать, что окружающая действительность ограничена лишь нашим воображением. Притаившийся корги. Фотограф неизвестен Куриный взгляд, Индонезия. Фотограф Суковисеса Пратъека "Зеркала". В Стамбуле. Фотограф Серкан Текин Ангел из кафе, Корея, 2019. Фотограф Пьер Фредд (pierrefredd) На станции лондонского метро Мургейт, 2005. Фотограф Мэтт Стюарт Фонтан в Ницце, Франция. Фотограф Руди Бойер Святой кот. Фотограф Серкан Текин "Птица-самолет". Фотограф Питер Дам "Трехглавый олень". Фотограф Ренатас Якайтис "Серфинг в облаках". Фотограф Симон Браманте Жирафы в танзанийском заповеднике Нгоронгоро. Фотограф Лейнани Йосайтис Ожидание. Аэропорт Лутон. Фотограф Иан Макколм Источник: Cameralabs

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