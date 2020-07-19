Ракурс решает все: оптические иллюзии в фотографии
Фотографы, которые задействуют оптические иллюзии в своих работах, вызывают искреннее удивление, восторг и вопрос "как?".
Работы этих фотографов подталкивают зрителя к нестереотипному мышлению, предлагают взглянуть на вещи шире и осознать, что окружающая действительность ограничена лишь нашим воображением.
Притаившийся корги. Фотограф неизвестен
Куриный взгляд, Индонезия. Фотограф Суковисеса Пратъека
"Зеркала". В Стамбуле. Фотограф Серкан Текин
Ангел из кафе, Корея, 2019. Фотограф Пьер Фредд (pierrefredd)
На станции лондонского метро Мургейт, 2005. Фотограф Мэтт Стюарт
Фонтан в Ницце, Франция. Фотограф Руди Бойер
Святой кот. Фотограф Серкан Текин
"Птица-самолет". Фотограф Питер Дам
"Трехглавый олень". Фотограф Ренатас Якайтис
"Серфинг в облаках". Фотограф Симон Браманте
Жирафы в танзанийском заповеднике Нгоронгоро. Фотограф Лейнани Йосайтис
Ожидание. Аэропорт Лутон. Фотограф Иан Макколм
Источник: Cameralabs
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