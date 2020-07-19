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Ракурс решает все: оптические иллюзии в фотографии

Фотографы, которые задействуют оптические иллюзии в своих работах, вызывают искреннее удивление, восторг и вопрос "как?".

Фото : cameralabs.org19 июля 2020, 21:36

Работы этих фотографов подталкивают зрителя к нестереотипному мышлению, предлагают взглянуть на вещи шире и осознать, что окружающая действительность ограничена лишь нашим воображением.

Притаившийся корги. Фотограф неизвестен

Куриный взгляд, Индонезия. Фотограф Суковисеса Пратъека

"Зеркала". В Стамбуле. Фотограф Серкан Текин

Ангел из кафе, Корея, 2019. Фотограф Пьер Фредд (pierrefredd)

На станции лондонского метро Мургейт, 2005. Фотограф Мэтт Стюарт

Фонтан в Ницце, Франция. Фотограф Руди Бойер

Святой кот. Фотограф Серкан Текин

"Птица-самолет". Фотограф Питер Дам

"Трехглавый олень". Фотограф Ренатас Якайтис

"Серфинг в облаках". Фотограф Симон Браманте

Жирафы в танзанийском заповеднике Нгоронгоро. Фотограф Лейнани Йосайтис

Ожидание. Аэропорт Лутон. Фотограф Иан Макколм

Источник: Cameralabs


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