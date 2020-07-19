В Атырау умер еще один врач

Врач-рентгенолог работал в городской поликлинике №4.

В Атырау скончался врач-рентгенолог поликлиники № 4 Нариман Акпанов, сообщает zakon.kz.

Сообщение об этом появилось в Instagram управления здравоохранения Атырауской области.

Нариман Зулпыхарович Акпанов скончался 18 июля. Его скоропостижная кончина стала ударом для всего коллектива поликлиники.

Отчего умер врач не сообщается. Но портал Ак Жайык пишет, что была информация о том, что он заболел пневмонией, а позже ПЦР-тест дал положительный результат на COVID-19.

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