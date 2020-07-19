В Нанте задержали подозреваемого по делу о поджоге собора

Задержан 39-летний мигрант, работающий добровольцем в церкви.

В Нанте на западе Франции задержали 39-летнего выходца из Руанды по делу об умышленном поджоге собора, сообщает zakon.kz.

Как сообщил телеканал RTL со ссылкой на прокуратуру, этот человек был волонтером при епархии.

По данным телеканала, задержан 39-летний мигрант, работающий добровольцем в церкви. Он должен был закрыть двери собора в день пожара. Прокурор, занимающийся этим делом, заявил телеканалу, что на данном этапе расследования задержанному нечего предъявить и на данный момент речь идет только о проверке. Следователи взяли мужчину под стражу, чтобы проверить "противоречия в его расписании".

Пожар в Нанте возник 18 июля. Это один из крупнейших католических кафедральных соборов страны, является национальным достоянием Франции (с 1866). Возгорание там могло произойти в результате умышленного поджога. В пользу этой версии говорит то, что пожар одновременно начался в трех очагах.

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