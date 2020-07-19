Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

В Нанте задержали подозреваемого по делу о поджоге собора

Задержан 39-летний мигрант, работающий добровольцем в церкви.

Фото : news.leportale.com19 июля 2020, 22:59

В Нанте на западе Франции задержали 39-летнего выходца из Руанды по делу об умышленном поджоге собора, сообщает zakon.kz.

Как сообщил телеканал RTL со ссылкой на прокуратуру, этот человек был волонтером при епархии.

По данным телеканала, задержан 39-летний мигрант, работающий добровольцем в церкви. Он должен был закрыть двери собора в день пожара. Прокурор, занимающийся этим делом, заявил телеканалу, что на данном этапе расследования задержанному нечего предъявить и на данный момент речь идет только о проверке. Следователи взяли мужчину под стражу, чтобы проверить "противоречия в его расписании".

Пожар в Нанте возник 18 июля. Это один из крупнейших католических кафедральных соборов страны, является национальным достоянием Франции (с 1866). Возгорание там могло произойти в результате умышленного поджога. В пользу этой версии говорит то, что пожар одновременно начался в трех очагах.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты