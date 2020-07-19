В Минске опровергли сообщения о госпитализации Лукашенко

"Не дождетесь", - приводятся в сообщении слова пресс-секретаря Лукашенко.

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь президента Беларуси Александра Лукашенко, опровергла сообщения о его госпитализации, сообщает zakon.kz.

Об этом она заявила 19 июля в беседе с "Эхом Москвы", написал главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале.

"Не дождетесь", - приводятся в сообщении слова Эйсмонт.

В ряде оппозиционных белорусских СМИ прошла информация, что у президента Белоруссии случился гипертонический криз и он госпитализирован.

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