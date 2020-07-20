Трамп не готов признавать любые результаты выборов в США

Ранее Байден пригрозил Трампу военным переворотом.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не готов признать любой исход предстоящих в ноябре президентских выборов, сообщает zakon.kz.

В интервью телеканалу Fox News, он сказал, что давать подобные гарантии еще очень рано.

Он в очередной раз выразил уверенность в том, что бывший вице-президент США Джозеф Байден, который заручился достаточной поддержкой делегатов предстоящего съезда Демократической партии для выдвижения кандидатом на выборах главы государства в ноябре, "уничтожит страну" в случае победы на президентских выборах.

Я не хотел бы выражаться подобным образом. Я бы сказал, что он не является компетентным, чтобы быть президентом, - сказал Трамп, отвечая на вопрос, считает ли он Байдена склонным к старческому слабоумию.

В штабе главного конкурента Трампа — кандидата от Демократической партии Джо Байдена — уже отреагировали на подобный ответ нынешнего главы государства. Там подчеркнули, что вердикт Трампу будет сказан именно гражданами Соединенных Штатов.

Ранее Байден пригрозил Трампу военным переворотом. Он пообещал, что при отказе действующего американского лидера покинуть Белый дом после поражения на выборах, президента выведут военные.

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