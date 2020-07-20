Дети десять минут провисели вниз головой на карусели в России

Очевидцы утверждают, что администрация парка даже не извинилась за произошедшее.

В городе Нальчик застрял аттракцион с людьми, в итоге они провисели вниз головой более 10 минут, сообщает zakon.kz.

Как передает KP.RU, пострадавших в результате инцидента нет, но гости парка аттракционов испытали сильный стресс и чувство тошноты. Очевидцы утверждают, что администрация парка даже не извинилась за произошедшее.

На данный момент причины инцидента неизвестны, администрация парка произошедшее и не прокомментировала.

В Сети появилось видео с места событий. На кадрах слышны комментарии гуляющих в парке людей: они переживают за самых маленьких пассажиров и негодуют из-за случившегося.

Видео опубликовано в YouTube пользователем ПАТРИОТ КБР.

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