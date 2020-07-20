20 июля в Казахстане возможны дожди с грозами и выпадение града

Местами ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей.

На большей части территории Казахстана местами пройдут кратковременные дожди с грозами, шквалом, возможно выпадение града, лишь на юге и западе РК сохраняется погода без осадков, сообщает zakon.kz.

Местами ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ.

В Костанайской, днем Акмолинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются гроза, шквал, усиление ветра 15-20 м/с, возможен град.

В Алматинской, Актюбинской, днем Восточно-Казахстанской области местами гроза, ветер 15-20 м/с.

В Карагандинской области местами ожидаются гроза, шквал, возможен град, днем местами ветер 15-20, порывы 23 м/с.

В Павлодарской области днем на севере ожидаюся гроза, ветер 18 м/с, возможен град. В Жамбылской области местами ветер 15-20 м/с, днем местами гроза, шквал.

В Туркестанской области днем местами ожидаются гроза, пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с.

В Кызылординской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Днем в Акмолинской, Костанайской, Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской, на юге Карагандинской области сохраняется сильная жара, в Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях сохраняется сильная, местами очень сильная жара, Мангистауской области - очень сильная жара.

В Атырауской, Актюбинской, Кызылординской, на большей части Западно-Казахстанской, Жамбылской, местами в Туркестанской, Карагандинской областях, на западе Алматинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы: днем 33°, частично облачно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 30°, облачно.

Прогноз погоды на 20 июля.

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