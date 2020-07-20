Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

В НАСА отреагировали на успешный запуск зонда к Марсу в ОАЭ

Изначально запуск эмиратского космического зонда "Аль-Амаль" планировался на 15 июля, но несколько раз переносился из-за плохой погоды.

Фото : DW20 июля 2020, 06:34

Японская ракета-носитель H-IIA с космическим зондом ОАЭ "Аль-Амаль" ("Надежда") отправилась на Марс с космодрома на острове Танэгасима, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Трансляция запуска ракеты велась в Twitter первой марсианской миссии Hope Mars Mission.

Ранее миссия Hope Mars сообщила, что ракета-носитель H-IIA с космическим зондом "Надежда", созданным инженерами ОАЭ, в 01.58 по эмиратскому времени (03.58 нрст) успешно стартовала из космического центра японского острова Танэгасима. Впоследствии космический зонд "Аль-Амаль" отделился от ракеты-носителя и начал подавать сигнал.

От имени НАСА я поздравляю наших друзей в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) с запуском миссии на Марс - "Надежда". Сегодняшний день стал кульминацией кропотливого труда, сосредоточенности и преданности делу, а также началом путешествия ОАЭ на Марс с конечной целью заселить Красную планету. Миссия удачно названа, поскольку она - символ вдохновения для ОАЭ, региона и мира, - говорится в сообщении Брайденстайна.

Также в Twitter свои поздравления "разместили" марсоходы Сuriosity и Perseverance.

Изначально запуск эмиратского космического зонда "Аль-Амаль" планировался на 15 июля, но несколько раз переносился из-за плохой погоды на японском острове.
Полностью сконструированный арабскими учеными и инженерами зонд, как планируется, достигнет Красной планеты в 2021 году, когда ОАЭ будут отмечать 50-летие со дня основания государства. Эмиратские власти называют это первой арабской миссией к Марсу.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты