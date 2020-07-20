Россиянам разрешили выехать из Таджикистана и проехать через Казахстан за $1500

Стоимость транзита через Узбекистан – около 40 долларов США за один автомобиль.

Власти Казахстана готовы разрешить транзит через свою территорию для граждан России, следующих на личном автотранспорте из Таджикистана в Россию, сообщает zakon.kz.

Транзит легковых автомобилей по территории Казахстана будет осуществляться на грузовых автовозах, а водителей с пассажирами - на автобусах в сопровождении полиции, - отмечается в информации, опубликованной на сайте генерального консульства России в Худжанде.

По приблизительным расчетам, стоимость услуг транзита через Казахстан составит 1500 долларов США за 1 легковой автомобиль с водителем и 3 пассажирами, отмечается в сообщении.

Проезд через территорию Узбекистана будет осуществляться на личных автомобилях самостоятельно, автоколонной, в сопровождении полиции. Стоимость транзита через Узбекистан – около 40 долларов США за один автомобиль.

Генконсульство отмечает, что не регулирует стоимость и порядок транзита через Узбекистан и Казахстан. Выбор транспортных компаний осуществляется гражданами самостоятельно.

Пересечение этих государств возможно только для граждан России с действующими загранпаспортами, прибывших в Таджикистан в 2020 году на личных автомобилях с российскими государственными номерами.

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