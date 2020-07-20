84-летнего короля Саудовской Аравии госпитализировали

Он взошел на престол в январе 2015 года.

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз ибн Абдуррахман Аль Сауд попал в больницу Эр-Рияда, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом в понедельник сообщило Саудовское агентство печати.

Король пройдет медицинское обследование из-за воспаления желчного пузыря, уточнило издание.

Королю 84 года, он взошел на престол в январе 2015 года.

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