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На рассылку о родственных связях Искалиева ответили в "СК-Фармация"

Отсутствие родственных связей между Ерхатом Искалиевым и Азатом Искалиевым подтверждается документально.

Фото : 24 канал20 июля 2020, 09:22

В последние дни в социальных сетях распространяется рассылка об аффилированности председателя правления ТОО "СК-Фармация" Ерхата Сериковича Искалиева с секретарем наблюдательного совета компании Азатом Маратовичем Искалиевым, передает zakon.kz.

Эта информация не соответствует действительности, родственной связи между Ерхатом Сериковичем Искалиевым и Азатом Маратовичем Искалиевым нет, они однофамильцы, - сообщили в ТОО.

Ерхат Искалиев назначен на должность Председателя Правления ТОО "СК-Фармация" приказом министра здравоохранения 12 июля. До этого с 2016 года входил в состав Наблюдательного совета компании в качестве независимого директора.

Азат Искалиев был назначен на должность секретаря Наблюдательного совета компании 15 апреля 2020г. в связи с увольнением по собственному желанию предыдущего сотрудника. Секретарь наблюдательного совета исполняет организационные функции по проведению заседаний Наблюдательного совета, подготовке материалов для членов совета для своевременного и качественного принятия ими корпоративных решений. Принятие управленческих решений для деятельности компании в функционал секретаря Наблюдательного совета не входит. Отсутствие родственных связей между Ерхатом Искалиевым и Азатом Искалиевым подтверждается документально, - сообщили в СК-Фармация.


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